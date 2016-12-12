Газета «Рабочие места» — вся работа в Кирове в одном издании.
|Найдено вакансий: 645
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|Опыт работы:
|приветствуется
|Водительские права:
|категория С
|График работы:
|5х2
8-912-727-70-80
коммуникабельность, грамотная речь. Опыт продаж рекламных продуктов приветствуется
«Kirovnet»
Телефон:
42-01-05
|Образование:
|Высшее
volokitina123@mail.ru
Телефон:
32-05-66, 32-05-58
Дополнительно:
резюме на е-mail
Рубрика: Оптовая торговля
20-68-58
|График работы:
|Свободный
Интернет агентство "F1"
Электронный адрес:
info@iaf1.ru
Сайт:
www.iaf1.ru
Телефон:
(8332) 74-70-66
Адрес:
г.Киров ул.Карла Маркса д.10
Интернет-агентство Brandmaker.ru
Электронный адрес:
sn@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
резюме с примерами работ присылайте на e-mail
NL@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
резюме на e-mail
Интернет-агентство Brandmaker.ru
Электронный адрес:
sn@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
Резюме с примерами работ присылайте по эл. почте
либо Flash. Опыт создания динамичных баннеров и дизайнов сайтов.
info@tu-group.ru
Телефон:
8-905-870-14-69
|Опыт работы:
|С опытом работы.
|График работы:
|Свободный
info@iaf1.ru
Сайт:
www.iaf1.ru
Телефон:
(8332) 74-70-66
Адрес:
г.Киров ул.Карла Маркса д.10
|График работы:
|2х2 , день
ООО "Аутстаф столица"
Телефон:
8-912-700-37-61, 8-919-520-24-97
|График работы:
|1х2 (сутки)
ООО "Аутстаф столица"
Телефон:
8-912-700-37-61, 8-919-520-24-97
44-65-11
|График работы:
|2х2 , с 8.00 до 21.00
44-43-83, 8-953-948-47-00
|График работы:
|2х2 , есть ночные смены
автомойка "Гудзон"
Электронный адрес:
gz43@mail.ru
Телефон:
21-06-01, 21-00-29
Дополнительно:
резюме
Автомойка "Комфорт"
Телефон:
60-25-55, 79-10-05
Адрес:
610001, Кировская обл, Киров г, Комсомольская ул, дом № 40, корпус а
8-922-990-53-49
Дополнительно:
Наталья Алексеевна, 8-922-919-13-18 Артем Витальевич
8-963-000-83-53
|График работы:
|5х2
ООО "Кировское коммунальное хозяйство"
Телефон:
40-09-38
Адрес:
610030, Кировская обл, Киров г, Павла Корчагина ул, дом № 55
46-60-64
54-13-02
8-922-912-91-36
Кировский ЦЗН
Телефон:
0
Дополнительно:
КОГКУ ЦЗН г. Кирова (Октябрьский и Ленинский отделы): Октябрьский пр-т, 50, кабинет 20; Первомайский отдел: ул. Пролетарска, 67, кабинет 8; Нововятский отдел: ул. Мопра, 4Б
44-31-70
Дополнительно:
звонить в будни после 11 часов
22-12-32
|График работы:
|2х2 , с 16.00 до 06.00
8-982-389-24-89
Дополнительно:
звонить в будни с 9.00 до 17.00
|Опыт работы:
|приветствуется
|График работы:
|2х2
791073bs@mail.ru
Телефон:
79-10-73
Адрес:
район ж/д Вокзала
8-964-251-50-29
8-912-369-04-74, 8-922-948-28-83
|График работы:
|2х2
"Гостиничный комплекс на Пристанской"
Электронный адрес:
gkpristan9@yandex.ru
Телефон:
8-909-138-88-89
Дополнительно:
резюме. Приходить на собеседование по адресу: г. Киров, ул. Пристанская, д. 9. С пн. по пт., с 14.00 до 18.00
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