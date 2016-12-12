Газета «Рабочие места» — вся работа в Кирове в одном издании.

В СМИ не раз упоминалось, что в ближайшем будущем пенсионный возраст увеличится. Однако в правительс...

"Гостиничный комплекс на Пристанской"8-909-138-88-89резюме. Приходить на собеседование по адресу: г. Киров, ул. Пристанская, д. 9. С пн. по пт., с 14.00 до 18.00

Требования:• Владение MS Office, MS Excel, MS Visio;• Опыт разработки технической документации;• Навыки чтения технической документации с переводчиком;• Приветствуется наличие базовых знаний программирования.Основные качества соискателя:• Ответственность, грамотность, желание развиваться и изучать новые технологии, стремление к профессиональному росту.Условия работы:• Работодатель: Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» (российский разработчик высоконадежных автоматизированных систем по требованиям безопасности ФСБ и ФСТЭК для государственных структур);• График работы: Пн-Пт, с 9 до 18 (возможны заранее согласованные хорошо оплачиваемые переработки и командировки);• Расположение офиса: Воровского 78;• Зарплата: от 15 до 30 т.р., определяется по результатам собеседования (минимальный уровень зарплаты в испытательный период, далее в зависимости от компетенций и стараний сотрудника);• Могут быть рассмотрены целеустремленные и грамотные обучающиеся старших курсов технических специальностей.

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