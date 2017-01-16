Газета «Рабочие места» — вся работа в Кирове в одном издании.
|Найдено вакансий: 807
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коммуникабельность, грамотная речь. Опыт продаж рекламных продуктов приветствуется
«Kirovnet»
Телефон:
42-01-05
|Образование:
|Высшее
volokitina123@mail.ru
Телефон:
32-05-66, 32-05-58
Дополнительно:
резюме на е-mail
Рубрика: Оптовая торговля
20-68-58
|График работы:
|Свободный
Интернет агентство "F1"
Электронный адрес:
info@iaf1.ru
Сайт:
www.iaf1.ru
Телефон:
8 (963) 000-44-00
Интернет-агентство Brandmaker.ru
Электронный адрес:
sn@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
резюме с примерами работ присылайте на e-mail
NL@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
резюме на e-mail
Интернет-агентство Brandmaker.ru
Электронный адрес:
sn@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
Резюме с примерами работ присылайте по эл. почте
либо Flash. Опыт создания динамичных баннеров и дизайнов сайтов.
info@tu-group.ru
Телефон:
8-905-870-14-69
|Опыт работы:
|С опытом работы.
|График работы:
|Свободный
info@iaf1.ru
Сайт:
www.iaf1.ru
Телефон:
8 (963) 000-44-00
8-909-137-56-47
44-41-10
|График работы:
|2х2
ООО "Аутстаф столица"
Телефон:
8-912-700-37-61, 8-919-520-24-97
|График работы:
|3х2
ООО "Аутстаф столица"
Телефон:
8-912-700-37-61, 8-919-520-24-97
21-44-33, 8-922-665-47-20
44-65-11
21-44-33, 8-922-665-47-20
|График работы:
|2х2 , с 8.00 до 21.00
44-43-83, 8-953-948-47-00
|График работы:
|2х2
Автомойка "Grass"
Телефон:
8-953-688-24-84, 77-06-00
Адрес:
610033, Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, дом № 9
Автомойка "Комфорт"
Телефон:
60-25-55, 79-10-05
Адрес:
610001, Кировская обл, Киров г, Комсомольская ул, дом № 40, корпус а
сервисный центр "Союз"
Электронный адрес:
koordinator.00@mail.ru
Телефон:
78-10-90, 51-09-15
21-44-33, 8-922-665-47-20
8-963-000-83-53
|График работы:
|5х2
ООО "Кировское коммунальное хозяйство"
Телефон:
40-09-38
Адрес:
610030, Кировская обл, Киров г, Павла Корчагина ул, дом № 55
amber_0207@mail.ru
Телефон:
36-00-67, 78-48-72
54-13-02
8-800-700-77-06
8-922-915-91-41
8-912-705-61-58
22-12-32
Фитнес-центр "ГТО"
Электронный адрес:
gtofitness@gmail.com
Адрес:
610044, Кировская обл, Киров г, Лепсе ул, дом № 41
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