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Газета «Рабочие места» — вся работа в Кирове в одном издании.

Найдено вакансий: 807 подписать на рассылку
PHP - программист
Добавлено: 16 Января 2017
от 20000 до 45000 руб.

Требования к кандидату
с опытом работы. Mysql, PHP, Yii

Контактная информация:
Работодатель:
Интернет-агентство Brandmaker.ru
Электронный адрес:
sn@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
резюме с примерами работ присылайте на e-mail

Рубрика: IT. Интернет. Связь

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SEO - оптимизатор
Добавлено: 16 Января 2017
от 20000 руб.

Должностные обязанности:
продвижение web-сайтов

Контактная информация:
Электронный адрес:
NL@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
резюме на e-mail

Рубрика: IT. Интернет. Связь

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web - верстальщик (html+css)
Добавлено: 16 Января 2017
от 15000 до 25000 руб.

Требования к кандидату
с опытом работы

Контактная информация:
Работодатель:
Интернет-агентство Brandmaker.ru
Электронный адрес:
sn@brandmaker.ru
Телефон:
(8332) 21-56-75 (231)
Дополнительно:
Резюме с примерами работ присылайте по эл. почте

Рубрика: IT. Интернет. Связь

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web - дизайнер
Добавлено: 16 Января 2017
договорная

Требования к кандидату
Обязательные знания: Photoshop, Corel, желательно знание Adobe Animate,

либо Flash. Опыт создания динамичных баннеров и дизайнов сайтов.
Условия
Полный рабочий день. Офис в центре города. Испытательный срок - 1 месяц.

Контактная информация:
Электронный адрес:
info@tu-group.ru
Телефон:
8-905-870-14-69

Рубрика: Издательское дело. Дизайн

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абсолютно новый простой бизнес-проект
Добавлено: 16 Января 2017
договорная

Условия
Ищу партнеров. Обучение бесплатное

Контактная информация:
Телефон:
8-909-137-56-47

Рубрика: Частные объявления

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автожестянщик
Добавлено: 16 Января 2017
от 40000 руб.

Требования к кандидату
высокие требования

Контактная информация:
Телефон:
44-41-10

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автозаправщики работа на АЗС "Лукойл"
Добавлено: 16 Января 2017
12600 руб.

Должностные обязанности:
заправка автомобилей, поддержка чистоты на территории
Условия
График работы: 2х2

Контактная информация:
Работодатель:
ООО "Аутстаф столица"
Телефон:
8-912-700-37-61, 8-919-520-24-97

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автозаправщики работа на АЗС "Лукойл"
Добавлено: 16 Января 2017
18480 руб.

Должностные обязанности:
заправка автомобилей, поддержка чистоты на территории
Условия
График работы: 3х2

Контактная информация:
Работодатель:
ООО "Аутстаф столица"
Телефон:
8-912-700-37-61, 8-919-520-24-97

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автокрановщик
Добавлено: 16 Января 2017
договорная


Контактная информация:
Телефон:
21-44-33, 8-922-665-47-20

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автокрановщики
Добавлено: 16 Января 2017
высокая

Должностные обязанности:
на отечественные и импортные краны
Требования к кандидату
требования высокие
Условия
возможны командировки. Для работы в г. Кирове. Иногородним предоставляется жилье

Контактная информация:
Телефон:
44-65-11

Рубрика: Транспорт

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автомеханик
Добавлено: 16 Января 2017
договорная


Контактная информация:
Телефон:
21-44-33, 8-922-665-47-20

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автомойщики
Добавлено: 16 Января 2017
оклад 7000 р. + %

Условия
половина з/п за день в конце смены. Работа простая и понятная
График работы: 2х2 , с 8.00 до 21.00

Контактная информация:
Телефон:
44-43-83, 8-953-948-47-00

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автомойщики
Добавлено: 16 Января 2017
сдельная, 30%

Требования к кандидату
опыт работы
Условия
спецодежда выдается
График работы: 2х2

Контактная информация:
Работодатель:
Автомойка "Grass"
Телефон:
8-953-688-24-84, 77-06-00
Адрес:
610033, Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, дом № 9

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автомойщики
Добавлено: 16 Января 2017
высокая

Требования к кандидату
можно без опыта

Контактная информация:
Работодатель:
Автомойка "Комфорт"
Телефон:
60-25-55, 79-10-05
Адрес:
610001, Кировская обл, Киров г, Комсомольская ул, дом № 40, корпус а

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автослесарь
Добавлено: 16 Января 2017
договорная


Контактная информация:
Работодатель:
сервисный центр "Союз"
Электронный адрес:
koordinator.00@mail.ru
Телефон:
78-10-90, 51-09-15

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автослесарь
Добавлено: 16 Января 2017
договорная


Контактная информация:
Телефон:
21-44-33, 8-922-665-47-20

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автослесарь
Добавлено: 16 Января 2017
35000 руб.

Требования к кандидату
опыт работы
Условия
Работа в молодом, здоровом, ответственном, энергичном коллективе. Теплый и чистый цех, инструмент. Честные отношения по расчету зарплаты

Контактная информация:
Телефон:
8-963-000-83-53

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автослесарь
Добавлено: 16 Января 2017
сдельная

Условия
теплый гараж
График работы: 5х2

Контактная информация:
Работодатель:
ООО "Кировское коммунальное хозяйство"
Телефон:
40-09-38
Адрес:
610030, Кировская обл, Киров г, Павла Корчагина ул, дом № 55

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автослесарь грузового автосервиса
Добавлено: 16 Января 2017
от 20000 руб.

Требования к кандидату
обязателен опыт работы

Контактная информация:
Электронный адрес:
amber_0207@mail.ru
Телефон:
36-00-67, 78-48-72

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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автоэлектрик
Добавлено: 16 Января 2017
договорная

Должностные обязанности:
для ремонта автобусов

Контактная информация:
Телефон:
54-13-02

Рубрика: Автосервис и обслуживание транспорта

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агенты по распространению дисконтных карт
Добавлено: 16 Января 2017
договорная


Контактная информация:
Телефон:
8-800-700-77-06

Рубрика: Розничная торговля

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административно-кадровый сотрудник
Добавлено: 16 Января 2017
доход от 20000 руб.

Требования к кандидату
амбициозные люди с дерзкими целями для офисного характера работы
Условия
в связи с расширением филиала, официальное трудоустройство

Контактная информация:
Телефон:
8-922-915-91-41

Рубрика: Частные объявления

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администратор
Добавлено: 16 Января 2017
от 20000 до 25000 руб.

Условия
в федеральную сеть парикмахерских в связи с расширением

Контактная информация:
Телефон:
8-912-705-61-58

Рубрика: Услуги красоты. Фитнес. Спорт

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администратор
Добавлено: 16 Января 2017
договорная


Контактная информация:
Телефон:
22-12-32

Рубрика: Общественное питание

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администратор
Добавлено: 16 Января 2017
договорная


Контактная информация:
Работодатель:
Фитнес-центр "ГТО"
Электронный адрес:
gtofitness@gmail.com
Адрес:
610044, Кировская обл, Киров г, Лепсе ул, дом № 41
Дополнительно:
резюме

Рубрика: Секретариат. Кадры

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Работа в ведущих компаниях

Рекрутинговое агентство "Карьера" ООО "ТПК Инженер" ООО «АЛЬФА - СЕРВИС» ООО "Биг Фуд" ИП Бутюгова Мария Геннадьевна ОАО "Булочно - кондитерский комбинат", БКК ОАО Завод "Сельмаш", ООО "СеверПромИндустрия", Сельмаш - Биотехнологии Магазин "Самобранка" ООО "Вита" ОАО "Производственный холдинг "Здрава" ТД "Красногорский", ИП Гузаиров М.Р. ИП Клюкин Дмитрий Вячеславович "Тексполимер" ОАО Кировский завод "ОЦМ"

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