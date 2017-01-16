Газета «Рабочие места» — вся работа в Кирове в одном издании.

Вас приветствует интернет-версия газеты «Рабочие места»!

Если Вы здесь, значит, Вас интересуют вопросы, связанные с работой в Кирове.

Предоставляем Вам каталог свежих вакансий работодателей Кирова, Кировской и других областей России.

В каталоге реализован простой и удобный поиск работы по отрасли, по должности и по зарплате.

Все вакансии города Киров и области обновляются 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

На сайте нашей газеты собраны лучшие предложения о работе как для работодателей, так и для соискателей. Частое обновление не позволит пропустить актуальные и свежие объявления о вакансиях в Кирове и области. Для удобства наших посетителей создана специальная база данных, в которой пользователь сможет найти подходящую именно ему вакансию по многим критериям, не посещая центра занятости. Для работодателей существует возможность разместить свое объявление и быстро найти хорошего и квалифицированного сотрудника. Кроме того, на сайте газеты "Рабочие места" размещены интересные статьи. Здесь можно найти полезные советы по интересующим вас темам: как вести себя на собеседовании при приеме на работу или как добиться повышения в должности и зарплате. Работодателям также будут интересны данные публикации, так как мы предоставляем возможность размещать статьи о своей фирме или предприятии.

В разделах:

- вы имеете возможность оформить получение предложений о работе на свой электронный адрес.

- вы узнаете как подать объявление о поиске персонала на работу в городе.

– курсы, тренинги, семинары, учебные заведения Кирова.

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Желаем Вам удачного и плодотворного поиска работы!

Кто хочет работать – ищет места, кто не хочет – причины!